Конь Путина стал отцом в девятый раз на Ставрополье

16 авг. 14:42

Подаренный королем Саудовской Аравии президенту России Владимиру Путину конь принес 9 жеребят в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Российскому лидеру подарок был преподнесен в 2017 году, а уже в 2018-м жеребец переселился на Ставрополье. Животное по кличке Бандерос оказался в конюшне Терского племенногоконного завода, который расположен в поселке Новотерском Минераловодского округа.

Как отметили в ведомстве, от коня в 2021 году родилось три жеребенка, а в этом году еще шесть .

"Жеребец Бандерос – титулованный и известный на весь мир конь. Отрадно, что он живёт именно в Минераловодском округе", - цитирует пресс-служба главу муниципалитета Вячеслава Сергиенко.