В Крыму ввели режим ЧС регионального характера

16 авг. 14:26

Режим ЧС регионального характера установлен в Крыму после детонации боеприпасов в Джанкойском районе, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"Мы в режиме ЧС находимся", - приводит его слова РИА Новости.

В пресс-службе главы региона уточнили, что режим ЧС регионального характера действует с учетом нескольких понесших ущерб сел в Джанкойском районе.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили о возгорании с детонацией в воинской части в районе села Майское, оно произошло на огороженной площадке хранения боеприпасов. Порядка 3 тыс жителей эвакуированы из двух расположенных рядом сел. Пострадали два человека.