Казахстан вновь потрясло землетрясение

16 авг. 14:05

Землетрясение произошло в 58 км от Алматы, подземные толчки ощущались в 16:26 по местному времени, сообщает пресс-служба сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 58 км на юго-восток от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.83 северной широты 77.42 восточной долготы. Глубина 10 км", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что в 00:24 по местному времени в 136 км от Алматы также произошло землетрясение.