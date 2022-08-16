Сеть супермаркетов "Глобус Гурмэ" стала собственностью компании экс-главы КБР

16 авг. 13:56

Группа "Синдика" сенатора и экс-руководителя Кабардино-Балкарии Арсена Канокова купила сеть гипермаркетов премиум-класса "Глобус Гурмэ", сообщает Forbes.

Свои доли продали ресторатор Аркадий Новиков, владелец Pinskiy&Co Антон Пинский и менеджеры "Глобус Гурмэ". Как отметил вице-президент "Синдики" Егор Соломатин, Новиков и Пинский стали миноритариями. Компания Канокова купила гипермаркеты в ТЦ "Гименей", "Времена года" и "Премьер" на Новой Риге, а также один магазин формата "Глобус Гурмэ экспресс" в Шереметьево.

Общая торговая площадь объектов составляет 4 тыс кв м. Сумма сделки остается в секрете. В компании уточнили, что ребрендинга сети не будет. Также "Синдика" будет инвестировать в открытие новых супермаркетов, но "не более пяти магазинов в год". Кроме того, планируется выход в города-миллионники.