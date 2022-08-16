В МИД Азербайджана прокомментировали поджоги лесов в Лачинском коридоре

16 авг. 14:02

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала поджоги лесов, которые совершают эмигрирующие в Армению жители азербайджанских земель в городе Лачин, селах Забух и Сус. Соответствующее сообщение она написала на своей странице в социальной сети.

"Посмотрите, что незаконно поселившиеся в городе Лачин, селах Забух и Сус армяне оставляют после себя, покидая эти места? Разрушаются и сжигаются дома. Горят леса, наносится серьезный ущерб флоре и фауне, разрушаются объекты инфраструктуры", - перечислила Лейла Абдуллаева.

Дипломат задалась вопросом - неужели так Ереван готовится к миру?