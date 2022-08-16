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Железнодорожные пути в Крыму восстановили

Железнодорожные пути в Крыму восстановили

В Джанкойском районе на севере Крыма восстановлены пути, которые были повреждены в результате детонации боеприпасов в воинской части, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", - поделился он в своем телеграм-канале.

В настоящее время поезда, следующие в Крым направляют на станцию Владиславовка под Феодосией, оттуда пассажиров развозят автобусами.

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