Железнодорожные пути в Крыму восстановили

16 авг. 13:42

В Джанкойском районе на севере Крыма восстановлены пути, которые были повреждены в результате детонации боеприпасов в воинской части, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", - поделился он в своем телеграм-канале.

В настоящее время поезда, следующие в Крым направляют на станцию Владиславовка под Феодосией, оттуда пассажиров развозят автобусами.