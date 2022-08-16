Фигуристку Щербакову ждет операция на колене

16 авг. 13:29

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова будет прооперирована, ей сделают операцию на колене.

"Профессиональный спорт - это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не дает мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция, но я уверена, все будет хорошо", - написала спортсменка в соцсети.

Анне Щербаковой 18 лет, она является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, а также олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.