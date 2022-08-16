РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Фигуристку Щербакову ждет операция на колене

Фигуристку Щербакову ждет операция на колене

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова будет прооперирована, ей сделают операцию на колене.

"Профессиональный спорт - это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не дает мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция, но я уверена, все будет хорошо", - написала спортсменка в соцсети.

Анне Щербаковой 18 лет, она является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, а также олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

755 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version