"Газпром" предрек Европе газ по цене превышающей $4000

16 авг. 13:13

Зимой стоимость тысячи кубометров газа в Европе может превысить $4000, полагают в "Газпроме".

В компании отметили, что на спотовых биржах Европы цены на газ сегодня пробили отметку $2500. "По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4000 за тысячу кубометров", - говорится в сообщении "Газпрома" в Telegram-канале.

На 14 августа запасы газа в ПХГ Европы восполнены на 48,6 млрд кубометров - хранилища заполнены на 74,73%, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

"Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 млрд кубометров", - добавили в "Газпроме".