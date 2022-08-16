Пропавшие без вести после взрыва в Ереване граждане Ирана нашлись в Грузии

16 авг. 13:11

Числящиеся пропавшими без вести в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване пятеро граждан Ирана находятся в Грузии, поиски еще одного продолжаются, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Представитель посольства Исламской Республики Иран сообщил мне, что пятеро из шести предположительно пропавших без вести иранских граждан находятся в Грузии", – написал Костанян в соцсетях.

Он также отметил, что в настоящее время неизвестна судьба 18 человек.

Напомним, в результате взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" погибли 16 человек. Как отметили в администрации города, причиной стал взрыв пиротехники на складе.