В Роспотребнадзоре назвали регионы, где нужно носить маски в общественных местах

16 авг. 13:05

Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах, в местах скопления людей, в транспорте и в закрытых помещениях (на работе или учебе) в тех регионах, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тыс жителей. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что письмо с рекомендациями по маскам направлено в территориальные органы и организации, глава службы Анна Попова поручила проработать рекомендации с региональными органами исполнительной власти.

"Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона - Москву, Санкт-Петербург и Московскую область", - отметили в Роспотребнадзоре.