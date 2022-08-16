Популярная достопримечательность Литвы закрылась для россиян

16 авг. 13:03

Крупнейший усадебный комплекс Прибалтики "Пакруой", расположенный в Литве, перестал пускать граждан России, сообщает новостной сайт 15min.

Отмечается, что вход в усадьбу для россиян закрылся с 12 августа. Сотрудники комплекса также призвали остальные туристические и культурные объекты ограничить вход для туристов из России.

"Мы не хотим, чтобы русские наслаждались созданными нами ценностями и пользовались красотой, над которой мы работаем каждый день. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов", - цитирует портал представителя усадьбы Гедрюса Климкявичюса.