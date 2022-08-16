Стала известна причина пожара в Ростовской области

16 авг. 12:54

Пожар в Ростовской области начался из-за перехлеста проводов ЛЭП, это привело к возгоранию сухой растительности, затем огонь перекинулся на лес и жилые дома в станице Верхнекундрюченская, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Из-за перехлеста проводов линий электропередачи там вчера загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения, затем огонь перешел на лес. Площадь лесного пожара - 136 га", - написал он в Telegram-канале.

Из станицы эвакуирована часть местных жителей, от задымления пострадали свыше 50 человек.

"За медицинской помощью обратилось 53 человека, пострадавшие от задымления. Всю необходимую помощь им оказывают", - добавил Голубев.

"Из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни 139 человек эвакуированы в пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ, для эвакуации было задействовано 8 автобусов", - отметил губернатор.

На данный момент пожар уничтожил семь жилых домов. Тушение осложняется сильным ветром.