Шойгу принял министра обороны Армении

16 авг. 12:52

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сегодня провел переговоры с армянским коллегой Суреном Папикяном, беседа состоялась в рамках X Московской конференции по международной безопасности.

"У нас есть что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно-технического и военного сотрудничества", - заявил Шойгу.

По его словам, в повестке встречи также вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территориях Азербайджана.

Российский министр обороны выразил уверенность в том, что ключевой стабилизирующий фактор в регионе - это соблюдение режима прекращения огня.