В Дагестане ограничили посещение лесов

16 авг. 12:34

Комитет по лесному хозяйству Дагестана ввел режим ограничения пребывания людей в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

Меры введены для обеспечения пожарной безопасности в лесных массивах.

"В связи с установлением на территории земель лесного фонда Республики Дагестан IV и V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах с 16 августа 2022 года введены ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств​ в леса на всей территории Республики Дагестан", – сказано в сообщении.

В Комитете добавили, что нарушение ограничения грозит штрафом от 15 до 20 тыс рублей для граждан, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс рублей; для юридических лиц – от 100 до 400 тыс рублей.