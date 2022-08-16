Мантуров назвал разбор самолетов на запчасти общемировой практикой

16 авг. 12:23

Разбор самолетов на запасные части - распространенная в мире практика, рассказал вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе сессии на форуме "Армия-2022".

Таким образом он прокомментировал сообщение агентства Рейтер о том, что российские авиакомпании, включая "Аэрофлот", начали разбирать воздушные суда, чтобы обеспечить другие самолеты запчастями, так как за границей их теперь невозможно купить из-за западных санкций.

"То, что вы сказали по перестановке (запчастей - ред.), - на самом деле это выдумка не нашей российской авиации, которая эксплуатирует технику, это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов", - цитирует вице-премьера РИА Новости.

Мантуров обратил особое внимание на то, что во всем мире для максимально оперативного выполнения рейса, если есть возможность, берутся запчасти с других воздушных судов.