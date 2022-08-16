Пассажиров поездов в Крым пересаживают на автобусы из-за повреждения ж/д путей

16 авг. 12:16

В Джанкойском районе на севере Крыма в результате детонации боеприпасов в воинской части поврежден участок железной дороги, поезда могут отставать от расписания на три часа, в районе Феодосии пассажиров начали пересаживать на автобусы.

По данным оператора перевозок "ГрандСервисЭкспресс", в настоящее время поезда в Крым задерживаются на один-три часа.

"В результате разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно", - сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Пересадка пассажиров на автобусы производится на станции Владиславовка под Феодосией, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.