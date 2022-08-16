Армянские боевики заминировали Лачинский коридор

Азербайджанские военнослужащие нашли в восточной части Лачинского района, в северо-западном направлении высоты Сарыбаба, минное поле, созданное армянскими НВФ. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.
В ведомстве пояснили, что только накануне из заминированного района извлекли, вывезли и утилизировали с соблюдением техники безопасности 991 противопехотную мину типа ПМН-Э.
Уточняется, что все найденные мины были произведены в Армении в прошлом году, то есть уже после второй Карабахской войны.
В министерстве отметили, что район проверяли подразделения инженерных войск армии Азербайджана, найденные мины обезвреживала специально подготовленная фортификационная команда.