РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армянские боевики заминировали Лачинский коридор

Армянские боевики заминировали Лачинский коридор
Армянские боевики заминировали Лачинский коридор
Армянские боевики заминировали Лачинский коридор
Армянские боевики заминировали Лачинский коридор
Армянские боевики заминировали Лачинский коридор

Азербайджанские военнослужащие нашли в восточной части Лачинского района, в северо-западном направлении высоты Сарыбаба, минное поле, созданное армянскими НВФ. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что только накануне из заминированного района извлекли, вывезли и утилизировали с соблюдением техники безопасности 991 противопехотную мину типа ПМН-Э.

Уточняется, что все найденные мины были произведены в Армении в прошлом году, то есть уже после второй Карабахской войны.

В министерстве отметили, что район проверяли подразделения инженерных войск армии Азербайджана, найденные мины обезвреживала специально подготовленная фортификационная команда.

850 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version