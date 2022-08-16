Финляндия в десять раз сократит число выдаваемых виз россиянам

16 авг. 11:50

В МИД Финляндии сообщили, что россиянам будут выдавать меньше туристических виз. Об этом в эфире телеканала Yle заявил глава ведомства Пекка Хаависто.

"Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому сократят количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе", - рассказал глава финского МИД.

Министр отметил, что количество принимаемых от россиян заявлений на визу будет сокращено до одной пятой или одной десятой от текущего объема. Ранее Финляндия ежедневно принимала порядка тысячи заявлений.