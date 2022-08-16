Газ взорвался в жилом доме в Темиртау

16 авг. 11:42

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Темиртау, об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

ЧП случилось сегодня в 12:08 (09:08 мск) по пр. Металургов.

"В пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже в результате вспышки газовоздушной смеси произошло междуэтажное обрушение в комнате квартиры №30, 34 между 3-4 этажами и квартирами №26, 30 между вторым и третьим этажами, без последующего горения", - пояснили в ДЧС.

В итоге оказались повреждены три квартиры.

Последствия ЧП ликвидируют 22 сотрудника и 7 единиц техники.