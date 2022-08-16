Гарибашвили выразил соболезнования Армении

16 авг. 11:40

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семьям погибших во время взрыва в торговом центре в Ереване.

"Я глубоко опечален известием о погибших и пострадавших во время фатального взрыва на складе пиротехники в столице Республики Армения. Я приношу соболезнования нашим армянским друзьям в это время скорби. Наши мысли и молитвы направлены к семьям и родным жертв этой трагедии", – написал он в Twitter.

Напомним, Напомним, в результате взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" погибли 16 человек. Как отметили в администрации города, причиной стал взрыв пиротехники на складе.