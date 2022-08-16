Российская IKEA будет ликвидирована

16 авг. 11:25

Холдинговая структура IKEA Ingka Holding Europe B.V приняла решение о ликвидации компании ООО "Икеа Дом", которая управляет российскими магазинами сети, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Работа магазинов IKEA в России, а также производства на российских фабриках компании была приостановлена 4 марта. В июне IKEA приняла решение о продаже свои четырех фабрики в России. Компания уточняла, что "не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем".

Затем стартовала онлайн-распродажа остатков товаров, она завершилась 15 августа.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", а также несколько магазинов городского формата "ИКЕА Сити" и дизайн-студий.