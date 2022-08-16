В России выявили 23 909 новых случаев COVID-19

16 авг. 11:17

За минувшие сутки в России выявили 23 909 новых случаев заражения коронавирусом, такая заболеваемость зафиксирована впервые с конца марта.

В Москве новых случаев 5 530, в Санкт-Петербурге – 3 776, в Подмосковье - 866. В Краснодарском крае - 368, в Ставропольском крае - 134, в Крыму - 298, в Дагестане - 120, в Кабардино-Балкарии - 134, в Адыгее - 25, в Карачаево-Черкесии - 26, в Чечне - 10, в Ингушетии - 19, в Северной Осетии - 8.

Общее число инфицированных в России достигло 18 931 140.

Госпитализированы за сутки 3 441 человек. Выздоровели 20 583 пациента, за все время - 18 172 070.

Умерли за сутки 59 человек, с начала пандемии - 383 237.