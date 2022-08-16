В "Лукойле" рассказали, когда на АЗС в Краснодарском крае появится бензин

16 авг. 11:11

На заправках "Лукойла" в Апшеронске и Новороссийске отсутствует бензин - согласно сообщениям граждан в соцсетях, уже пару дней нельзя заправиться ни 92-м, ни 95-м, ни 100-м бензином.

"В Цемдолине на "Лукойле" не смогли заправиться. Вообще не было 100-го и 95-го", - пишет пользователь сети.

Другая автовладелица сообщила, что не могла два дня заправиться в Глебовке.

Местные жители вынуждены ездить в соседние районы, чтобы заправить автомобили.

"ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" объясняет такую ситуацию возросшим автомобильным трафиком в регионе и увеличением числа дополнительных пассажирских поездов. В компании признали, что "фиксируются временные проблемы с обеспечением нефтепродуктами нефтебаз, расположенных на территории региона". Железнодорожная инфраструктура перегружена, а спрос на топливо увеличился.

"Дополнительно сообщаем, что ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" взаимодействует с управлением Северо-Кавказской железной дороги для оперативного восстановления регулярного движения вагонов-цистерн в регионы деятельности, стабилизация ситуации ожидается в ближайшие дни", - говорится в сообщении, пишут "Кубанские новости".

Напомним, авиасообщение в 11 аэропортов юга России приостановлено до 23 августа. Российские туристы этим летом выбирают другие виды транспорта и добираются на курорты поездами и автомобилями.