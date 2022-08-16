Игорь Коротченко: "Москва и Баку вместе заставляют Ереван двигаться правильным курсом"

16 авг. 10:15

Армяно-азербайджанское урегулирование движется к завершению одного из первых этапов: Баку построил альтернативный маршрут Лачинского коридора и через 9 дней получит полный контроль над городом Лачин и селами Забух и Сус, Зангезурский коридор с азербайджанской стороны готов на 50%, вдоль армяно-иранской границы ФСБ России начала устанавливать дополнительные посты, а в зоне временного размещения российских миротворцев прошла спецоперация "Возмездие" по обезвреживанию незаконных вооруженных формирований. С другой стороны, Армения проводит эти месяцы максимально пассивно: не занимается прокладкой своей части Зангезурского коридора, несмотря на согласие по его строительству, тормозит работу комиссии по делимитации границы, не строит даже 12-километровый участок подъезда к новому маршруту Лачинского коридора. О том, какова ситуация на Южном Кавказе, "Вестник Кавказа" побеседовал с главным редактором журнала "Национальная оборона", политическим аналитиком Игорем Коротченко.

- Игорь Юрьевич, есть ли признаки, что мирные процессы сейчас приближаются к некому промежуточному финалу, за которым последует активная практическая реализация существующих документов с обеих сторон?

- Я не вижу таких признаков с армянской стороны, в то время как Азербайджан почти два года уже занимается практическими действиями. Армения, со своей стороны упорно сопротивляется исполнению обязательств, которые она сама на себя взяла. Лишь последовательная политика России и Азербайджана заставляет Ереван следовать хоть каким-то более или менее конструктивным курсом. Поэтому со стороны армянских элит позитива нет, они только вынужденно реагируют на изменение ситуации. Их поведение каким-то образом может меняться по единственной причине – под давлением России и Азербайджана.

- Как на урегулирование влияет запуск альтернативного маршрута Лачинского коридора и намерение ряда армянских семей остаться в Забухе?

- Очевидно, что оставаться могут только армяне, которые видят себя в будущем гражданами Азербайджана. Если же там попытаются остаться какие-то деструктивные элементы, ничего хорошего из этого не выйдет.

Новый маршрут Лачинского коридора предусмотрен Трехсторонним заявлением. Азербайджан четко выполнил все обязательства, которые брал на себя по его строительству. Армения не сделала ничего и лишь под влиянием обстоятельств приступила в эти дни к началу таких работ. То есть, опять же, процессы продвигаются только благодаря политической воле Азербайджана, который создает новую реальность в регионе, а Армению это вынуждает корректировать свою модель поведения.

Мы рассчитываем, что последовательные меры воздействия заставят правительство Пашиняна не на словах, а на деле и без проволочек приступить к каким-то практическим шагам. Лишь последовательные действия Баку и Москвы заставят правительство Пашиняна менять неконструктивную модель поведения в пользу прагматизма и все-таки выполнения обязательств, под которыми стоит подпись Армении.

- Как близко стороны подобрались к открытию транспортных коммуникаций?

- Прежде всего надо сказать, что Зангезурский коридор должен функционировать без какого-либо вмешательства со стороны Армении, у него должен быть экстерриториальный статус, который обеспечат пограничники России вместе с контролем за безопасностью и трафиком внутри коридора. Работа наших пограничников прямо прописана в Трехстороннем заявлении. Никакой армянской таможни не может быть, поскольку правовой статус Зангезурского коридора должен полностью соответствовать правовому статусу Лачинского коридора. Это базовая норма, с которой согласны Россия и Азербайджан, и необходимо, чтобы Армения приняла данную модель и, самое главное, приступила к практическим мероприятиям.

Пока мы видим только демагогию и безответственные заявления, отсутствие реальных шагов решения проблемы разблокировки коммуникаций. Все это еще раз подтверждает, что только совместными усилиями России и Азербайджана мы можем политически оказывать давление на Армению и заставлять ее двигаться.

Разумеется, базовым условием нормализации отношений является вывод армянских незаконных вооруженных формирований с территории Карабахского экономического района Азербайджана. Присутствие в Азербайджане группировки вооруженных, реваншистски настроенных боевиков, многие из которых являются террористами с многолетним стажем, создает почву для новых конфликтов, обстрелов, провокаций и диверсий. Нужно завершить их вывод в Армению с азербайджанской земли, чтобы к 10 ноября 2022 года, второй годовщине завершения Карабахской войны и подписания Трехстороннего заявления ни одного вооруженного боевика на территории Азербайджана не осталось.

- Какую роль в продвижении урегулирования играет укрепление российско-турецких отношений?

- Исключительно позитивную. Турция сегодня рассматривается Россией как стратегический партнер. Более того, в формате доверительных контактов на переговорах в Сочи Путин и Эрдоган достигли ряда концептуальных соглашений об адаптации наших экономик друг к другу. Каждая из сторон, Россия и Турция, получат очень существенные бонусы от совместных проектов, в том числе в энергетической сфере. Качественное, позитивное развитие российско-турецких отношений повлияет и на оздоровление ситуации на Южном Кавказе, в том числе за счет того, что лишит лоббистов новой войны в регионе, работающих в том числе в России, возможностей повернуть ход событий вспять.