Житель Узбекистана обкрадывал прихожан в мечети Нур-Султана

16 авг. 10:24

=В Нур-Султане задержали гражданина Узбекистана, который совершал кражи во время молитвы в мечети, сообщает polisia.kz.

Отмечается, что 22-летний узбекистанец уже шесть раз обкрадывал прихожан.

"Злоумышленник не подозревал, что преступления фиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как он с ячеек берет сумки прихожан и совершает кражу", - сказано в сообщении.

Преступник был задержан полицейскими, у него изъяли четыре сотовых телефона. Он также успел признать свою вину.

В настоящее время дело расследуется по статье "Кража".