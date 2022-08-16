Житель Узбекистана обкрадывал прихожан в мечети Нур-Султана

=В Нур-Султане задержали гражданина Узбекистана, который совершал кражи во время молитвы в мечети, сообщает polisia.kz.
Отмечается, что 22-летний узбекистанец уже шесть раз обкрадывал прихожан.
"Злоумышленник не подозревал, что преступления фиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как он с ячеек берет сумки прихожан и совершает кражу", - сказано в сообщении.
Преступник был задержан полицейскими, у него изъяли четыре сотовых телефона. Он также успел признать свою вину.
В настоящее время дело расследуется по статье "Кража".