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В Италии зазвучали призывы к выходу из ЕС

В Италии зазвучали призывы к выходу из ЕС

Италия должна выйти из Евросоюза, который утратил суверенитет, считает глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо, пишет РИА Новости.

"Лидеры ЕС раз за разом продавали себя Соединенным Штатам", - сообщил он. По его словам, Рим должен выйти из ЕС и отказаться от всех обязательств, которые "ограничивают суверенитет Италии".

"Ключевым моментом является выход из ЕС и, следовательно, из всех обязательств, включая эту фиктивную валюту евро, которая растворила национальный суверенитет", - уверен политик.

Также Ломбардо назвал важное условие для восстановления суверенитета страны. "Первое условие для суверенитета – вернуть нашу территорию, наши войска и нашу внешнюю политику", - заявил он.

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