В Италии зазвучали призывы к выходу из ЕС

16 авг. 10:21

Италия должна выйти из Евросоюза, который утратил суверенитет, считает глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо, пишет РИА Новости.

"Лидеры ЕС раз за разом продавали себя Соединенным Штатам", - сообщил он. По его словам, Рим должен выйти из ЕС и отказаться от всех обязательств, которые "ограничивают суверенитет Италии".

"Ключевым моментом является выход из ЕС и, следовательно, из всех обязательств, включая эту фиктивную валюту евро, которая растворила национальный суверенитет", - уверен политик.

Также Ломбардо назвал важное условие для восстановления суверенитета страны. "Первое условие для суверенитета – вернуть нашу территорию, наши войска и нашу внешнюю политику", - заявил он.