Москва и Анкара заключили контракт на поставку второго полка С-400

16 авг. 10:10

Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка зенитных ракетных систем С-400, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев на международном форуме "Армия-2022".

"Он, в том числе, предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы", - цитирует руководителя ведомства ТАСС.

По словам Шугаева, сейчас ведется практическая реализация этого контракта.

Глава ФСВТС также признал, что непростая политическая обстановка частично повлияла на взаимодействие РФ с партнерами, однако военно-техническое сотрудничество с Турцией развивается в русле договоренностей, которые были достигнуты президентами обеих стран.

"Планируем и дальше работать с турецкими партнерами на транспарентной и взаимовыгодной основе", - подчеркнул он.