Синоптики рассказали, какой будет осень в Казахстане

16 авг. 10:07

Сентябрь и октябрь в Казахстане ожидаются сухими и теплыми, на 1-2 градуса теплее нормы, следует из консультативного сезонного прогноза погоды Казгидромета на осень в республике.

В сентябре и октябре на большей части Казахстана осадков прогнозируется меньше нормы, осень будет преимущественно сухой. Температура воздуха будет немного - на 1-2 градуса теплее многолетней нормы.

Осадки в ноябре прогнозируются в рамках климатической нормы. Последний осенний месяц на большей части республики также ожидается теплым. Температура в рамках нормы ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на большей части Северо-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской, Костанайской областей, на севере Павлодарской области.