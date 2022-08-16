Стало известно о продлении учебного года в Казахстане

16 авг. 9:53

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил о продлении учебного года до 31 мая.

Он отметил, что продолжительность летних каникул в стране остается самой большой по сравнению со странами-лидерами образования.

"Соответственно, летом дети полностью отдохнут. Продолжительность летних каникул в Казахстане в сравнении со странами-лидерами образования остается самой большой – 92 дня. В одном учебном году дети отдохнут 4 раза", – цитирует его Sputnik Казахстан.

Глава ведомства добавил, что в новом учебном году школьники отдохнут 192 дня, а 173 дня будут посещаться занятия.