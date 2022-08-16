Природный пожар в Ростовской области распространился на 130 гектаров

16 авг. 9:51

В Усть-Донецком районе Ростовской области продолжает распространяться природный пожар, его площадь на утро вторника превышает 120 га, огонь повредил порядка 30 строений в станице Верхнееундрючинская, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"Площадь пожара около 124 гектаров. В станице Верхнееундрючинская пожаром повреждено порядка 30 строений", - констатировали в МЧС.

По некоторым данным, площадь пожара составляет 136 га.

Накануне вечером площадь лесного пожара составляла 30 га, сильный ветер распространял огонь, который перекинулся на здания. Были эвакуированы 65 жителей станицы.

В регионе сохраняется пятый класс пожароопасности, порывы ветра, который осложняет ситуацию, превышают 20 м/с, сообщил замначальника регионального ГУ МЧС Геннадий Серга.

В тушении принимают участие свыше 300 человек и 170 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 Южного авиционно-спасательного центра МЧС России.

"Обстановка с пожаром в Усть-Донецком районе стабилизирована... Все задачи по нормализации обстановки достигнуты, погибших и пострадавших нет", - заверил и.о. начальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир Завер.