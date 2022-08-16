В лобовом столкновении на Кубани погибли пятеро

16 авг. 9:39

Смертельное ДТП произошло этим утром на трассе под Курганинском в Краснодарском крае, погибли пять человек, в том числе трое детей.

"Около 05:25 мск 16 августа на автодороге Курганинск - Армавир (в районе города Курганинск) столкнулись "Лада Приора" и "Газель". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В аварии погибли все, кто находился в легковом автомобиле - водитель и четверо пассажиров, из них трое дети. Водитель и пассажир "Газели" получили травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратурой организована проверка по факту аварии с пятью жертвами.