Глава Минздрава рекомендовал россиянам носить маски в общественных местах

16 авг. 9:33

Россиянам стоит соблюдать масочный режим в общественных местах из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе поездки в Читу.

Он констатировал, что сейчас заболеваемость Covid-19 снова растет. "Поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Мурашко пояснил, что в первую очередь это распространяется на лиц старше 50 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.