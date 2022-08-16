МИД Азербайджана ждет привлечения к ответственности виновных в провокации против посольства в Лондоне

16 авг. 9:27

В Баку ожидают, что виновные в провокации против посольства Азербайджана в Лондоне понесут ответственность, заявила глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, на азербайджанское посольство Азербайджана в Лондоне напали члены радикальной религиозной группы, этот инцидент поставил вопрос о безопасности дипмиссии.

"Еще раз напоминаем, что безопасность дипломатических представительств, в том числе дипломатов, должна обеспечиваться страной пребывания в соответствии с международными обязательствами. В этой связи важно, что британский министр упомянул безопасность дипломатического персонала в качестве приоритетного вопроса", - отметила представитель МИД Азербайджана.

Она подчеркнула, что нападение на посольство не имеет ничего общего с понятием "свобода мнения". "Что касается выражения "свобода мнения", то способы/правила применения этого принципа в свободном обществе, не имеющие ничего общего с нападением на наше посольство в Лондоне, вероятно, хорошо известны соответствующим учреждениям Британии, которая является старой западной демократией. В противном случае интерпретация любых радикальных и незаконных действий под прикрытием выражения "свобода" может вызвать серьезные проблемы для безопасности страны", - указала Лейла Абдуллаева.