Вдвое выросло число жертв взрыва в ТЦ в Ереване

16 авг. 9:13

Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до 16, об этом рассказал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Только что из-под завалов извлечено еще одно тело. На данный момент число погибших составляет 16", - цитирует его Sputnik Армения.

Костанян заверил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, взрыв произошел в магазине пиротехники в воскресенье, после него начался сильный пожар. В Следственном комитете открыто уголовное дело по статьям "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".