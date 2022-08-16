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Турецкий клуб сделал предложение Дзюбе

Турецкий клуб сделал предложение Дзюбе

Турецкий "Адана Демирспор" намерен усилить свой состав бывшим нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.

Клуб из Адана уже сделал официальное предложение о контракте 33-летнему форварду.

"Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артёму Дзюбе", - цитирует спортивного директора турецкого клуба Гекхана Гектюрка Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне Дзюба забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач в 39 матчах за "Зенит", который покинул по истечении срока контракта. Последний месяц футболист поддерживал форму с казанским "Рубином".

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