Турецкий клуб сделал предложение Дзюбе

16 авг. 5:25

Турецкий "Адана Демирспор" намерен усилить свой состав бывшим нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.

Клуб из Адана уже сделал официальное предложение о контракте 33-летнему форварду.

"Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артёму Дзюбе", - цитирует спортивного директора турецкого клуба Гекхана Гектюрка Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне Дзюба забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач в 39 матчах за "Зенит", который покинул по истечении срока контракта. Последний месяц футболист поддерживал форму с казанским "Рубином".