Турецкий клуб сделал предложение Дзюбе

Турецкий "Адана Демирспор" намерен усилить свой состав бывшим нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.
Клуб из Адана уже сделал официальное предложение о контракте 33-летнему форварду.
"Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артёму Дзюбе", - цитирует спортивного директора турецкого клуба Гекхана Гектюрка Sport24.
Напомним, в прошлом сезоне Дзюба забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач в 39 матчах за "Зенит", который покинул по истечении срока контракта. Последний месяц футболист поддерживал форму с казанским "Рубином".