В Минводах в 2025 году появится новый аэровокзальный комплекс

16 авг. 1:27

В Минеральных водах к 2025 году построят новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта имени Лермонтова для внутренних воздушных линий. Об этом сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

По его словам, стоимость проекта превысит 12 млрд рублей. Площадь нового комплекса составит 25 тыс кв метров.

Сергиенко подчеркнул, что архитектурно-планировочная концепция уже утверждена, а в настоящее время прорабатывается детализация фасадов нового здания.

Глава Минераловодского городского округа также обратил внимание на то, что Минводы - один из крупнейших транспортных узлов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"С января по июль только через наш аэропорт прошло более 2 млн человек, но с развитием внутреннего туризма и появлением нового комплекса аэровокзала эти цифры заметно возрастут", - цитирует его ТАСС.