В махачкалинском музее появится аудиогид на азербайджанском языке

16 авг. 0:23

Аудиогид на азербайджанском и таджикском языках появится в историческом парке Махачкалы "Россия - моя история", он будет внедрен в зал с региональной историей "Мой Дагестан", сообщает пресс-служба парка.

Отмечается, что реализация данного проекта стала возможной после победы в грантовом конкурсе Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

Директор парка Тимур Велиханов указал, что после продвижения аудиогида для носителей языков будут проводиться экскурсии в зале "Мой Дагестан".

"Мы планируем расширять возможности наших экспозиций, учитывая, что в регионе живут и трудятся жители из соседних государств, нам важно было учесть и эту аудиторию", - добавил он.