Плохой знак для мира: заказы китайских фабрик падают 

Инвесторам, которые хотят оценить мировые потребительские тенденции, стоит взглянуть на китайские фабрики. Производители буквально всего - от рождественских украшений до одежды и палаток - жалуются, что заказов от зарубежных покупателей становится всё меньше.

По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg News, лучшее, на что могут надеяться производители, это сохранение спроса на том же уровне, что и в прошлом году. Показатели фабрик на основных производственных узлах Китая говорят о том, что люди по всему миру, успевшие затянуть пояса, чтобы справиться с внезапным ростом стоимости жизни, вероятно, не будут спешить с покупками и дальше. Это усиливает опасения по поводу мировой рецессии.

”Потребителям нечего тратить в связи с растущей инфляцией. Падение спроса оказалось неожиданным”, - говорит Венди Ма, менеджер по маркетингу в восточном городе Нинбо. Заказы на такие товары, как пуговицы, молнии и швейные нитки упали на 30% в июле и августе по сравнению с годом ранее, поскольку основные рынки - американский и европейский - находятся в упадке, говорит эксперт.

Устойчивость, наблюдающаяся в экспортных показателях Китая, может сойти на нет. Ранее Китай наверстывал задержки в производстве, вызванные коронавирусными локдаунами, и обеспечивал товары, производство которых было перенесено в связи с продолжающимися проблемами в цепочках поставок.

”Тенденция такова, что экспортный рост будет замедляться в ближайшие месяцы, и вполне возможно, что отрицательные значения мы увидим уже к концу года”, - говорит Ларри Ху, глава отдела китайской экономики в Macquarie Group Ltd. Still. По словам эксперта, падение спроса на китайские товары будет постепенным, резкого спада не предвидится.

Падение экспорта может нанести очередной удар по китайской экономике, которая начала демонстрировать некоторые признаки замедления. Вчера китайский Центральный банк внезапно снизил ключевую ставку, чтобы усилить поддержку розничной торговли, инвестиционного сектора и промышленного производства, которые, согласно официальным данным, не продемонстрировали показателей, прогнозировавшихся экономистами.

Проблемы накапливались постепенно на протяжении многих месяцев. Кларк Фэн, покупающий палатки и мебель у китайских производителей для продажи за рубежом, говорит, что заказы на экспорт падают с марта, а европейские клиенты запрашивают всего 30-50% от того, что они покупали в прошлом году. Часть рабочих на фабриках, с которыми сотрудничает Фэн, были сокращены или отправлены в отпуск, чего, по его словам, не было за все десять лет, которые он занят в торговле.

Зарубежные клиенты стараются распродать то, что у них накопилось, вместо того, чтобы заказывать новые товары, говорит Фэн: ”Наша продукция пользовалась огромным спросом в прошлом году. Но теперь мы из одной крайности оказались в другой: спрос ниже, чем до пандемии. Мы начинаем паниковать”.

Огромные запасы

По данным Bloomberg, за последний год запасы компаний, входящие в индексы потребительского сектора S&P, выросли на $93,5 млрд, то есть на 25%. Рост запасов связан с тем, что компании начали закупать впрок в 2021 году, чтобы справиться с задержками в поставках. Некоторые из них даже позаботились о рождественских товарах.

Тенденция также совпала по времени с увеличением потребительских расходов на услуги, а не на товары, в связи с ростом спроса на путешествия во многих частях мира. На фоне инфляции в Америке такие ритейлеры как Walmart Inc. и Target Corp. снижают цены на одежду и предметы домашнего обихода, повышая их в других категориях. Как считают некоторые компании, многим розничным покупателям пришлось закупать впрок, и тот факт, что сейчас они тратят меньше, говорит о том, что спрос остается слабым на протяжении месяцев.

Джо Квок, генеральный директор шанхайской компании по производству тканей и одежды Hengda Printing & Dyeing Co, говорит, что его основные покупатели спортивной одежды и других товаров сократили заказы на 30% еще в июне. По его прогнозам, спрос будет низким на протяжении года или даже двух лет.

Китайским производителям будет сложно компенсировать падение интереса со стороны зарубежных клиентов за счет китайских покупателей. Строгое соблюдение Китаем политики ”нулевой ковид”, которая подразумевает внезапные локдауны и постоянное тестирование, оказало влияние на настроение потребителей и спровоцировало хаос в производственном секторе.

”Клиенты заказывают очень осторожно, - говорит менеджер по экспорту на заводе по производству светодиодных автомобильных ламп. - Макроэкономическая ситуация неустойчивая - конфликт, инфляция, кризис стоимости жизни. Ни одному из нас не избежать сложностей”.