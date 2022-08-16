В школах Северной Осетии увеличится число классов с углубленным изучением предметов 

16 авг. 8:34

Более 100 классов с углубленным изучением предметов откроются в новом учебном году в школах Северной Осетии, сообщила в понедельник министр образования и науки республики Элла Алибекова.

"В новом учебном году в школах республики откроются 90 предпрофильных и 11 профильных классов. Создание в школах региона условий для развития предпрофильного и профильного образования - поручение руководителя региона Сергея Меняйло. Главная цель предпрофильного и профильного образования - способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями, а также профориентация", - сказала она.

Алибекова уточнила, что профильные классы откроются для 10-классников, которые хотят еще в школе погрузиться в будущую профессию: медицинские, педагогические, инженерные, казачьи и академические классы аграрного направления.

В свою очередь, в предпрофильных классах могут обучаться ученики 5-9-х классов. С нового учебного года в школах республики откроются инженерные, химико-биологические, математические, педагогические, кадетские, казачьи классы, космический класс, передает ТАСС.