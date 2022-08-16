И Иран, и США устраивает подвешенное состояние ядерной сделки

С апреля 2021 года ведутся переговоры в венском формате по возобновлению СВПД. На днях в австрийской столице завершился очередной раунд непрямого диалога между делегациями США и Ирана при посредничестве Европейской внешнеполитической службы. Его результатом стал обновленный вариант "пакета" решений Совместной комиссии, инициативно сверстанный ЕСовским координатором, где нашли отражение подвижки по ряду вопросов, которые ранее закрыть не удавалось.

Но вне зависимости от того примут ли Тегеран и Вашингтон предложение ЕС по восстановлению СВПД от 2015 года, ни одна из сторон не откажется от ядерного соглашения. У администрации американского президента Джо Байдена нет других возможностей для сдерживания иранской ядерной программы, кроме как соглашение, по которому Тегеран ограничивает свою активность в этой сфере в обмен на облегчение экономических санкций со стороны США, ООН и ЕС.

Middle East Monitor пишет, что дальнейшее ограничение иранской ядерной программы с помощью экономического давления (как это пытался сделать предшественник Байдена Дональд Трамп после выхода из сделки в 2018 году) будет сложно осуществить, поскольку такие страны как Китай и Индия продолжают покупать иранскую нефть. Рост нефтяных цен после начала российской спецоперации на Украине и поддержка со стороны Москвы оказали экономически и политически поддержали Тегеран. ”Обе стороны не против поддерживать статус-кво”, - заявил европейский дипломат на условиях анонимности.

”Нам спешить некуда, - сказал высокопоставленный иранский чиновник, попросивший не называть его имени. - Мы продаем нашу нефть, у нас идет торговля со многими странами, в том числе и соседними, у нас есть друзья - Россия и Китай, у которых непростые отношения с Вашингтоном. Наша ядерная программа продвигается вперед. Зачем нам отступать?”

Выходя из соглашения, Трамп заявил, что оно было слишком щедрым по отношению к Ирану. Он вновь ввел жесткие американские санкции против ИРИ с целью задушить иранский экспорт нефти в рамках кампании ”максимального давления”. Подождав год, Иран начал нарушать ограничения, прописанные в соглашении, накапливая уран и обогащая его до более высоких значений, чем это было предписано соглашением.

Через 16 месяцев нерегулярных и непрямых американо-иранских переговоров, 8 августа высокопоставленный европейский чиновник заявил о готовности ”финального” предложения, ответ на которое ожидается в ”самые ближайшие недели”.

”Украинский кризис, высокие цены на нефть, и растущая напряженность между Вашингтоном и Китаем нарушили политическое равновесие. Кроме того, Ирану некуда торопиться”, - заявил второй высокопоставленный иранский источник.

Месяцами американские чиновники говорили о нехватке времени, а затем внезапно сменили тактику. Теперь они заявляют, что согласятся на сделку только в том случае, если она будет соответствовать интересам нацбезопасности США. Подобная формулировка не предполагает наличия крайнего срока.

Демократ Байден однозначно будет раскритикован республиканцами, если возобновит ядерное соглашение до 8 ноября, когда состоятся промежуточные выборы, по результатам которых его партия может потерять места в обеих палатах Конгресса. Хотя Байден говорит, что готов на военные действия в качестве крайней меры по сдерживанию Ирана от создания ядерного оружия, Вашингтон против такого варианта из-за угрозы широкомасштабной региональной войны, в ходе которой Иран будет атаковать США и их союзников повсюду.

Отсутствие лучших политических вариантов у Вашингтона и уверенность Тегерана в том, что время на его стороне, может привести к тому, что сделка так и останется в подвешенном состоянии.

”И у США, и у Ирана есть серьезные причины для того, чтобы не отказываться от соглашения окончательно, хотя ни одна из сторон не горит желанием идти на уступки, которые могли бы на самом деле привести к его восстановлению, - считает аналитик из Eurasia Group, Генри Ром. - Неизвестно, решили ли иранские лидеры не возвращаться к сделке или они пока не определились, в любом случае, продление периода неопределенности служит их интересам. Угрозы Запада в отношении того, что времени всё меньше подорвали доверие к тому, что предложенная сделка финальная и обсуждению не подлежит”.

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В Москве же считают, что перезапуск СВПД - единственный разумный и эффективный путь, который позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы с неизбежными негативными последствиями для всего ближневосточного региона и его безопасности. В МИД РФ постоянно напоминают, что СВПД стал результатом договоренностей, строящихся на тщательно выверенном балансе интересов. Неразрешимых противоречий между ключевыми игроками нет. Сближение позиций целиком зависит от наличия у вовлеченных сторон достаточной политической воли.