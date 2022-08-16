Часть Махачкалы временно останется без газа 

16 авг. 7:36

"Газпром газораспределение Махачкала" сообщила своим абонентам о временном приостановлении газоснабжения в Советском районе Махачкалы, сообщает пресс-служба компании.

"В связи с выполнением работ по переврезке газопровода 29 августа с 9:00 до 13:00 часов будет временно приостановлено газоснабжение в поселке Н. Тарки, в районе АЗС, Советского района Махачкалы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что компания обращает внимание использующих природный газ дома абонентов на то, что в целях безопасности и недопущения аварий краны перед газовым оборудованием на время проведения работ должны быть перекрыты.