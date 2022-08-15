Путин учредил звание "Мать-героиня" с выплатой в размере 1 млн рублей

15 авг. 23:13

Президент РФ Владимир Путин учредил указом звание "Мать-героиня".

"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет портале правовой информации.

Согласно документу, россиянки, удостоенные звания «Мать-героиня» будут получать единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей.

Звание "Мать-героиня" присваивалось в СССР начиная с 1944 года. Последний раз награда была вручена в 1991 году.