Азербайджанские спортсмены завоевали за день восемь медалей Исламиады

15 авг. 22:54

Сборная Азербайджана сегодня завоевала восемь медалей на V Играх исламской солидарности, которые проходят в Турции.

Награды принесли стране дзюдоисты, фехтовальщики, волейболистки и тяжелоатлет.

Чемпионами Исламиады стали дзюдоист Балабей Агаев и женская команда по фехтованию на саблях.

Серебряные награды завоевали дзюдоисты Нариман Мирзаев и Кенуль Алиева, тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли и шпажист Руслан Гасанов.

"Бронза" досталась азербайджанской женской сборной по волейболу, а также дзюдоисту Тельману Велиеву.

На данный момент Азербайджан занимает четвертое место в медальном зачете с 19 золотыми, 25 серебряными и 19 бронзовыми медалями. Лидирует Турция (89-80-60), далее следуют Иран (37-31-42) и Узбекистан (36-27-42).

Напомним, V Игры исламской солидарности идут в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.