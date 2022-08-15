Канцлер Германии выступил против запрета россиянам шенгенских виз

15 авг. 22:41

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против возможного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России в связи с событиями на Украине.

По словам Шольца, ситуация на Украине не является "войной российского народа". "Это война [президента РФ Владимира] Путина, и мы должны быть предельно ясны в этом вопросе", - заявил он в понедельник на совместной пресс-конференции в рамках заседания Северного совета в Осло.

Шольц добавил, что Германия поддерживает санкции против россиян, которые, по мнению властей ФРГ, несут ответственность за события на Украине. По его словам, Германия продолжит вводить санкции против тех граждан РФ, кто несет ответственность за конфликт на Украине, и "многих олигархов, которые получали финансовую и экономическую выгоду" от российского руководства.