В Чечне разработали программу для подготовки хоккеистов в виртуальной реальности 

15 авг. 22:24

Студент Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) Джабраил Чабаев разработал программу для подготовки хоккейных вратарей в виртуальной реальности.

Проект получил грантовую поддержку в размере миллиона рублей для создания стартапа в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Мы получили грант на развитие и доведение разработки до коммерческого продукта, основания своей компании. Целевая аудитория - школы вратарей, любители и профессиональные игроки. У нас уже готовый прототип, в котором есть семь заранее заготовленных сценариев игры и различные уровни сложности. Планируем его в рабочем состоянии представить в 2022 году", - сказал разработчик в интервью ТАСС.

Чабаев отметил, что программа состоит из двух моделей для вратаря и тренера, который сможет регулировать процесс тренировки с компьютера. "Сейчас мы работаем над созданием конструктора сценариев, чтобы тренер сам мог создавать, а не пользоваться тем, что заложено в программном обеспечении", - поделился он.