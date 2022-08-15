Считанные дни отделяют Грузию от пика COVID-19

15 авг. 22:11

Пик заболеваемости коронавирусом в Грузии может начаться уже на этой или следующей неделе, считает Нацтехнической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.

Он пояснил, что рост заболеваемости начался с конца июня, и ожидаемо, что пик придется на ближайшие дни. В конце августа - начале сентября заболеваемость коронавирусом в Грузии пойдет на спад, полагает Чхаидзе.

"Если учесть статистику стран Европы, то эту волну можно оценить как седьмую. Она длится два месяца. Если считать, что увеличение случаев началось в конце июня, ожидаемо, что в конце августа случаи уменьшатся. Думаем, что на текущей и будущей неделе будет пик", - заявил он в пресс-центре "Мтавари".

По словам медика, ВОЗ рассматривает возможным периодом увеличения случаев коронавируса октябрь-ноябрь. "В сентябре не должно быть увеличения случаев. Впереди у нас осень и зима, когда прогнозируем рост новых случаев", - отметил Чхаидзе.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 710 749 случаев инфицирования, 16 877 пациентов умерли.