Источник рассказал о подготовке к подписанию контрактов на производство беспилотников на форуме "Армия-2022"

15 авг. 21:54

Министерство обороны России заключит несколько контрактов на производство партий ударных и разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов в ходе международного военно-технического форума "Армия-2022", рассказал в его кулуарах источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В рамках работы форума "Армия-2022" ожидается подписание нескольких контрактов на производство беспилотников различного назначения, включая ударные, разведывательно-ударные и разведывательные", - приводит его слова ТАСС.

Деталей источник не уточнил, однако упомянул БЛА "Иноходец" и "Форпост".

Официального подтверждения либо опровержения этой информации пока не поступало.