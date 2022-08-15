Источник рассказал о подготовке к подписанию контрактов на производство беспилотников на форуме "Армия-2022"

Министерство обороны России заключит несколько контрактов на производство партий ударных и разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов в ходе международного военно-технического форума "Армия-2022", рассказал в его кулуарах источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В рамках работы форума "Армия-2022" ожидается подписание нескольких контрактов на производство беспилотников различного назначения, включая ударные, разведывательно-ударные и разведывательные", - приводит его слова ТАСС.
Деталей источник не уточнил, однако упомянул БЛА "Иноходец" и "Форпост".
Официального подтверждения либо опровержения этой информации пока не поступало.