Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России

15 авг. 21:37

Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России, он был обнаружен над Баренцевым морем, сообщает Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, дежурные силы ПВО над Баренцевым морем зафиксировали неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в сторону госграницы.

"Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что британский самолет-разведчик был вытеснен из воздушного пространства России.