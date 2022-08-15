Маски снова рекомендуют носить в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал жителям и гостям города носить маски в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Соответствующее заявление прозвучало в эфире «Радио России». По мнению Беглова, петербуржцам следует внимательнее отнестись к эпидемиологической безопасности.
Отметим, что на прошлой неделе глава города уже напоминал жителям о масках.
В Петербурге сохраняется рекомендация носить маски на уровне постановления правительства.
В городе заняты 2 118 коек из 2 142 для ковидных больных. За минувшие сутки коронавирус выявили почти у 3,8 тыс человек.