РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Маски снова рекомендуют носить в Санкт-Петербурге

Маски снова рекомендуют носить в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал жителям и гостям города носить маски в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире «Радио России». По мнению Беглова, петербуржцам следует внимательнее отнестись к эпидемиологической безопасности.

Отметим, что на прошлой неделе глава города уже напоминал жителям о масках.

В Петербурге сохраняется рекомендация носить маски на уровне постановления правительства.

В городе заняты 2 118 коек из 2 142 для ковидных больных. За минувшие сутки коронавирус выявили почти у 3,8 тыс человек.

1085 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version