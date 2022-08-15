Туризм в Грузии стал рекордным в июле

15 авг. 21:09

В июле туристический сектор Грузии принес рекордный доход - $476 млн, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"В июле полученный от туризма доход впервые после пандемии превысил показатели 2019 года. Он на 20% больше, чем в аналогичном периоде допандемийного 2019 года и на 130% больше июля 2021 года", - поделился премьер.

В первом полугодии туризм принес в бюджет страны $1,618 млрд. Во втором квартале 2022 года наибольший турпоток в Грузию наблюдался из России - 147,7 тыс человек, 19,3% из общего числа иностранных визитеров. Следом идет Турция, принесшая 14,9% иностранного турпотока в Грузию, замыкает тройку Армения - 12,1%.